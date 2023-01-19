Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Боррель ответил на слова Лаврова о «русском вопросе»

Евгений Жуков
В мире
Боррель ответил на слова Лаврова о «русском вопросе»
Фото: flickr/european_parliament

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса».

Накануне глава МИД России провел пресс-конференцию, на которой оценил деятельность Вашингтона в отношении России. По его словам, Белый дом создает коалицию для противостояния с Москвой, что сравнимо с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера.

По словам Борреля, никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории и народа» не может быть. Он также добавил, что выдвинутые обвинения российского министра иностранных дел в адрес западных стран «совершенно неуместны», передает РИА Новости.

В свою очередь Европейский еврейский конгресс потребовал извинений от Сергея Лаврова за сравнение политики Соединенных Штатов в отношении РФ с действиями Адольфа Гитлера. Так, президент организации Ариэль Музикант заявил, что подобные высказывания министра являются искажением событий холокоста.

Сергей Лавров Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте