Боррель ответил на слова Лаврова о «русском вопросе»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса».

Накануне глава МИД России провел пресс-конференцию, на которой оценил деятельность Вашингтона в отношении России. По его словам, Белый дом создает коалицию для противостояния с Москвой, что сравнимо с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера.

По словам Борреля, никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории и народа» не может быть. Он также добавил, что выдвинутые обвинения российского министра иностранных дел в адрес западных стран «совершенно неуместны», передает РИА Новости.

В свою очередь Европейский еврейский конгресс потребовал извинений от Сергея Лаврова за сравнение политики Соединенных Штатов в отношении РФ с действиями Адольфа Гитлера. Так, президент организации Ариэль Музикант заявил, что подобные высказывания министра являются искажением событий холокоста.