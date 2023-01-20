«Он враг страны»: Егор Кончаловский высказался о Смольянинове

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Недавно режиссер Егор Кончаловский рассказал о готовности снять фильм о защитниках Донбасса. Он два раза за последний год ездил в Донецкую народную республику, чтобы начать съемки, но они затягиваются из-за боев. Кончаловский рассказал, что думает о коллегах, которые уехали из России и критикуют ее из за границы.

Он прокомментировал недавнее скандальное интервью актера Артура Смольянинова*, в котором он заявил о готовности воевать на стороне Украины. Режиссер сказал, что, чаще всего, с пониманием относится к чужому мнению, но слова звезды «9 роты» поразили его.

— То, что сказал Смольянинов, поразило меня. Он враг страны. Я не берусь его осуждать. Потому что, мне кажется, такая позиция менее опасная, чем если такой враг сидит в тылу и может принимать какие-то решения, — заявил Кончаловский в интервью радио «КП».

Также он высказался о юмористе Максиме Галкине* и его жене, певице Алле Пугачевой. Режиссер признался, что ему жаль Примадонну, которая была вынуждена поддержать супруга, несмотря на его негативные высказывания о родине. По его словам, он не принимает позицию артистки, но понимает ее как женщину.

В одном из последних интервью Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали критику со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Подробнее о произошедшем и реакции общественности — в материале «Вечерней Москвы».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.