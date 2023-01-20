Закаленный характер: названы пять самых сильных знаков зодиака

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Сильный характер помогает преодолевать сложные ситуации и не сдаваться. Именно поэтому стойкие и несгибаемые личности чаще других достигают заветной цели. Кому повезло получить от звезд в подарок самый сильный характер, рассказала «Вечерней Москве» шаманка, ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.

Овен

Неугомонный и дерзкий Овен не боится вызовов судьбы. Он отличается сильным и бесстрашным нравом, поэтому любые преграды на пути к цели только заводят его еще сильнее. Овны являются азартными и рискованными игроками: им нравится находиться на грани. Сила указанного знака заключается в способности не паниковать в сложной ситуации и не сдаваться. Они движутся только вперед — иногда даже слишком быстро — и никогда не пасуют перед трудностями.

Лев

Львы уверены в себе на сто и один процент. Их невозможно заставить усомниться в собственной силе. Обладая властным нравом и лидерскими качествами, Львы легко берут на себя ответственность. Порой они ошибаются, однако умело превращают свои промахи в преимущества. Льва невозможно запугать, сломить или заставить отступить. Они тверды в своих решениях, умеют просчитывать ситуацию и дальновидно обзаводиться верными и влиятельными союзниками. Сила Льва состоит в умении контролировать обстоятельства и использовать их в свою пользу.

Скорпион

Нет сомнений, что Скорпионы от природы обладают сильным и неустрашимым нравом. Они являются настоящими бойцами и очень целеустремленными людьми. Со стороны кажется, что Скорпионы ничего не боятся, но на самом деле они просто умеют владеть своими чувствами. В ситуации, когда окружающие люди будут бегать и кричать, они станут невозмутимо обдумывать план действий, а после уверенно поведут за собой остальных. Скорпионы считают жизнь суровой гонкой, в которой выживает только сильнейший, поэтому они всегда готовы к схватке, чтобы стать победителем.

Стрелец

Весельчак Стрелец только кажется простой и беззаботной личностью. Но как только он попадет в сложную ситуацию, то вмиг проявит свой сильный нрав. Здесь и выяснится, что Стрелец отличается уверенным и отчаянным характером, а еще способностью решать любые проблемы. Своим спокойствием и мудростью он заразит всех окружающих людей и непременно найдет выход из положения. Стрельцы отличаются смекалкой, сообразительностью и умением мгновенно мобилизоваться, если того требуют обстоятельства. Они решат любые проблемы, не забыв прибегнуть к помощи отличного чувства юмора.

Козерог

Обогнав в рейтинге Овна и остальных, Козерог все-таки получил звание самого сильного знака зодиака, став бесспорным лидером. Их сила заключается в терпении, невозмутимости и рациональном подходе. Нет такой проблемы, которую не сможет решить Козерог. Они умеют выжидать, думать головой, а не эмоциями, адекватно оценивать собственные силы. Окружающие нередко считают Козерогов хладнокровными и сдержанными людьми, но именно в этих качествах и кроется секрет успеха. Козерог никогда не полезет в пекло, но и не упустит шанса действовать. Нанося удары врагам, он бьет точно в цель. В жизни Козероги полагаются только на себя и не обвиняют в неудаче других людей или обстоятельства.