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Швейцарские экономисты заявили, что большинство западных компаний не ушли из РФ

Юлия Курганова
Экономика
Швейцарские экономисты заявили, что большинство западных компаний не ушли из РФ
Фото: Pixabay

Большинство компаний со штаб-квартирами в странах Европейского союза и G7 продолжают работать в России, с ее рынка ушли лишь около девяти процентов фирм. Такие данные привели экономисты из Швейцарии.

Исследование провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани. Они отметили, что многие западные компании отказывались соблюдать требование уйти из РФ, которое звучало со стороны правительств, прессы и НКО.

Так, по данным экономистов, до спецоперации бизнес в России вели 2405 фирмы и 1404 их «дочки» из стран Евросоюза и G7. К концу ноября по крайней мере одну «дочку» в РФ продали менее девяти процентов этих компаний.

Уточняется, что из России ушли около 18 процентов «дочек» фирм из Соединенных Штатов, 15 процентов компаний из Японии и 8,3 процента фирм из Европейского союза, сообщает РИА Новости.

Ошибка, которую допустил президент Соединенных Штатов Джо Байден в области энергетики, позволила России резко увеличить доходы от продажи угля, нефти и газа. Об этом заявил аналитик, экс-сотрудник Конгресса США Дон Риттер.

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