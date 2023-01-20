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Синоптик Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в Москве на выходных

Рафаэль Залян
Полина Долганова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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Синоптик Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в Москве на выходных
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

К концу текущей рабочей недели атмосферное давление в Москве начнет расти. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в субботу, 21 января, атмосферное давление будет превышать норму на 8–10 единиц. При этом на следующий день показатели достигнут 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы на 16–18 единиц.

Леус также отметил, что восприимчивым к перепадам атмосферного давления и переменам погоды москвичам рекомендуется быть максимально внимательными в этот период.

Синоптик также сообщил о погоде в столице на предстоящих выходных.

А врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала «ВМ», что особенно остро ощущают климатические перемены люди с хроническими патологиями. Лучшей профилактикой, которая позволит избежать усугубления ситуации, Ярцева назвала ежедневные физические упражнения, улучшающие циркуляцию крови и укрепляющие сосуды.

Иммунолог также порекомендовала пить больше воды и ограничить потребление кофеиносодержащих напитков, особенно пожилым людям и тем, кто имеет сосудистые заболевания.

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