Московские врачи провели почти три тысячи профилактических осмотров детей в ЛНР

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С ноября прошлого года столичные врачи провели уже почти три тысячи профилактических осмотров в Луганской народной республике в ходе диспансеризации. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для помощи местным медикам были организованы и отправлены бригады из московских больниц и поликлиник...Всего с ноября бригады провели осмотры почти трех тысяч детей, из которых более чем 2,2 тысячи впервые были установлены диагнозы и свыше 600 взяли на диспансерный учет для дальнейшего индивидуального наблюдения, — говорится в сообщении.

В ходе работы медицинские специалисты осматривали детей, брали анализы крови и проводили функциональную диагностику для выявления возможных проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также москвичам рассказали о работе столичных врачей на новых российских территориях — так, в медучреждениях, расположенных на территории Донбасса, столичные врачи провели свыше 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов. При этом директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш рассказал, что сотрудничество столичных специалистов с коллегами из республик продолжается уже на протяжении восьми лет.