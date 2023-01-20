Движение двух трамвайных маршрутов восстановили в Тимирязевском районе

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Москва, улица Костякова Карта всех событий

На улице Костякова в Тимирязевском районе столицы удалось восстановить движение трамваев. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на улице Костякова, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Трамваи в районе остановки № 27 и 29 задерживались в районе остановки «Улица Костякова», их маршруты было временно изменены

С 21 января расписание поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 будет временно изменено. В частности, с 01:30 21 января до 04:30 23 января на станциях Рижская и Площадь трех вокзалов движение будет осуществляться по пути в Нахабино.