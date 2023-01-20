Стала известна самая счастливая возрастная категория россиян

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Чаще всего счастливыми себя ощущают люди в возрасте от 35 до 44 лет. При этом гражданам, чтобы почувствовать себя счастливыми нужны здоровье, деньги, любовь, интересная работа и наличие близких людей рядом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

В частности, свыше двух третей опрошенных россиян счастливы в той или иной степени (51 процент — скорее счастливы, а 20 процентов — абсолютно счастливы). В большинстве своем счастливыми себя называли участники опроса в возрасте 35–44 лет (74 процента). Реже — респонденты в возрасте от 44 до 55 лет (68 процентов).

Согласно предоставленным данным, 63 процента респондентов стали чувствовать себя счастливее, чем раньше, а 57 процентов опрошенных надеются стать счастливее в 2023 году, сообщают «Известия».

Также стало известно, что почти каждый второй россиянин считает, что наступивший год будет в целом хорошим для них. Говоря о стране, около половины россиян (45 процентов) считают, что наступивший год станет хорошим для России, почти столько же настроены на трудные для государства времена (51 процент).