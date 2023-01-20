Площадка для отдыха появится на крыше станции метро «Пыхтино»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, поселение Внуковское, квартал № 89 Карта всех событий

Специалисты оборудуют площадку для отдыха на крыше платформенного участка строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Площадка нового общественного пространства расположится над платформой на уровне земли, посетители смогут сюда попасть, обойдя наземный вестибюль станции «Пыхтино». Территорию выложат гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков разобьют клумбы и установят скамейки, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, согласно проекту на участке оборудуют удобные лестничные спуски и тропинки, которые будут вести от площадки на крыше станции к создаваемой на берегу Ликовы прогулочной зоне, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В конце прошлого года специалисты приступили к монтажу световых конструкций на станции «Пыхтино» Солнцевской линии столичного метро. Станция строится в авиационном стиле, так как расположена рядом с улицами Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.