Назарбаев перенес операцию на сердце

Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву провели операцию на сердце. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

— Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением, — написал он в Twitter.

О госпитализации экс-лидера в национальный научный кардиохирургический центр в Астане стало известно в этот же день. По словам казахстанского медиа-менеджера Александра Аксютица, Назарбаеву провели комплексное обследование сердца.

В феврале прошлого года парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики страны с ее бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Также депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили поправки к законодательству, которые предполагают отмену пожизненного председательства бывшего президента республики в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе.

18 января первый президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу заявил, что события, которые произошли в Казахстане в январе, потрясли всю республику. В своей речи он отметил, что нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.