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Экс-депутат Бундестага заявил, что Украина не сохранится в изначальных границах

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-депутат Бундестага заявил, что Украина не сохранится в изначальных границах
Фото: president.gov.ua

Украинскому государству не удастся сохранить свою территорию в изначальных границах. Об этом в пятницу, 20 января, заявил экс-депутат Бундестага Германии, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

— Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом, — отметил он.

Германский политик считает, что киевский режим потерял возможность сохранить территориальную целостность страны. Такая возможность существовала, когда Турция предлагала сесть за стол переговоров, однако украинские власти от этого отказались из-за запрета Вашингтона, цитирует Гердта РИА Новости.

Политолог Сергей Маркелов объяснил «Вечерней Москве», какие законы «мешают» Украине начать переговоры с Россией. По его словам, для отказа от диалога Киев принял несколько поправок к закону о терроризме, осуществил расторжение контактов с РФ и так далее.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс с Украиной не позволяет российское требование к Киеву признать «новые территориальные реалии».

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