Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме объяснили, кому положены дополнительные выходные

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме объяснили, кому положены дополнительные выходные
Фото: Пресс-служба Госдумы

Некоторым категориям граждан, согласно трудовому договору, доступны дополнительные выходные. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы в пятницу, 20 января.

— Когда вы работали сверхурочно, то можете выбрать, хотите ли вы компенсировать это деньгами или дополнительным выходным. Сверхурочная работа оплачивается по ставке в полтора оклада за первые два часа, в два оклада — за последующие часы, — говорится в сообщении.

Оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни удваивается, но вместо денежной компенсации работники также могут выбрать дополнительный выходной. Оплачиваемые выходные также предусмотрены при диспансеризации.

Донор крови освобождается от работы в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медосмотра. Вместе с этим ему положен дополнительный выходной. Родителям детей-инвалидов положено четыре дополнительных выходных в месяц, при этом работодатель должен выплатить средний заработок, говорится в Telegram-канале нижней палаты.

До этого власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных.

Госдума выходные дни Трудовой кодекс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте