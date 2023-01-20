В Госдуме объяснили, кому положены дополнительные выходные

Фото: Пресс-служба Госдумы

Некоторым категориям граждан, согласно трудовому договору, доступны дополнительные выходные. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы в пятницу, 20 января.

— Когда вы работали сверхурочно, то можете выбрать, хотите ли вы компенсировать это деньгами или дополнительным выходным. Сверхурочная работа оплачивается по ставке в полтора оклада за первые два часа, в два оклада — за последующие часы, — говорится в сообщении.

Оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни удваивается, но вместо денежной компенсации работники также могут выбрать дополнительный выходной. Оплачиваемые выходные также предусмотрены при диспансеризации.

Донор крови освобождается от работы в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медосмотра. Вместе с этим ему положен дополнительный выходной. Родителям детей-инвалидов положено четыре дополнительных выходных в месяц, при этом работодатель должен выплатить средний заработок, говорится в Telegram-канале нижней палаты.

До этого власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных.