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Пятеро козлят родились на Городской ферме ВДНХ

Араз Салехов
Город
Пятеро козлят родились на Городской ферме ВДНХ
Фото: Telegram / Городская ферма на ВДНХ
Москва, проспект Мира, 119с244 Карта всех событий

На Городской ферме на ВДНХ родились пятеро козлят. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе фермы.

— Всех малышей зоологи обнаружили в середине дня, роды прошли самостоятельно, помощь ветврача не потребовалась, — говорится в сообщении.

Трое камерунских козлят родились 6 января от козочки Потеряшки (два мальчика и девочка), а двое заано-камерунских — 11 января от Пипиты (мальчик и девочка). Все козлята чувствуют себя отлично, сейчас они играют между собой и с мамами, а также исследуют территорию.

Видео: Telegram / Городская ферма на ВДНХ

В Telegram-канале «Городская ферма на ВДНХ» уточнили, что новорожденных можно увидеть в Хлеву, однако их нельзя будет кормить с рук.

В октябре 2022 года еще один детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке. Любимое место детеныша в вольере — это укромная песчаная ямка. Малыш проводил там время даже тогда, когда остальные члены группы ели в домике. Зоопарк продолжает принимать участие в программе по сохранению редких викуний.

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