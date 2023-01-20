Около 800 спасателей дежурили в местах крещенских купаний в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около 800 тысяч спасателей дежурили в местах проведения крещенских купаний на территории столицы. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

По его словам, в 2023 году купания прошли на 46 площадках города. В общей сложности было организовано 50 майн и 13 купелей. В мероприятиях поучаствовали свыше 60 тысяч горожан.

— Безопасность обеспечена в полном объеме, происшествий не зафиксировано. В эти дни усилили контроль мест возможных несанкционированных купаний, таких фактов не допущено, — отметил заммэра.

Он добавил, что специалисты заранее проинспектировали дно водоемов и организовали проруби рядом с берегом.

Также было проведено измерение толщины льда. На всех локациях показатель превышал необходимые 25 сантиметров, подытожили в Telegram-канале «Комплекс городского хозяйства Москвы».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 19 января текущего года стало самым теплым за последние 15 лет. По его словам, температура воздуха в этот день по состоянию на 12:40 по московскому времени составляла 2,3 градуса выше нуля.