Сандалии с носками и леопард: россияне назвали самые странные модные тенденции

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 26 процентов граждан России считают себя стильными. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса объявлений «Юла», которые оказались в распоряжении «Вечерней Москвы».

При этом 27 процентов респондентов заявили, что стильным себя может назвать только тот человек, который следует рекомендациям стилистов.

По мнению 26 процентов россиян, стильно выглядеть можно только при наличии дорогой одежды. В свою очередь 14 процентов граждан отметили, что стиль выражается в дизайнерской одежде. Как заявили девять процентов опрошенных, стильный человек носит только базовые вещи.

Участники опроса также заявили, что мода 70-х годов XX века является самой интересной. Так ответили 20 процентов респондентов.

По мнению большинства (20 процентов), тренд на сандалии с носками является самым странным в настоящее время. Еще 17 процентов граждан рассказали, что не любят леопардовый принт и велосипедки. Также россияне осудили грубые кроссовки и пайетки. Антитрендами эти варианты назвали 14 и четыре процента опрошенных соответственно.

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