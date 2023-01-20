«Это безумие!»: американский полковник прокомментировал вмешательство США в кризис на Украине

Фото: shutterstock

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал вмешательство американских сил в украинский кризис безумием. Об этом в пятницу, 20 января, он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт считает, что руководство Соединенных Штатов не готово признать, что их план по истощению России с помощью украинского конфликта не имеет существенного эффекта, более того, он обостряет и без того натянутые отношения между державами.

— Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военного исхода конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану, — выразил мнение Макгрегор.

Он также напомнил, что представители западных стран четко дали понять о намерении не только смены действующего российского режима, «но и унижения России, ее уничтожения и расчленения».

— Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами, — признался офицер.

Полковник заявил, что в случае развития ситуации по самому мрачному сценарию Вашингтон не выстоит в прямом столкновении с Москвой.

До этого Дуглас Макгрегор заявил, что украинские солдаты чувствуют себя брошенными, убегают с поля боя и вынуждены иметь дело с местной секретной полицией из-за российского наступления. Он заметил, что медицинское обслуживание в украинской армии также не очень хорошее, поскольку у докторов и медсестер очень много работы.