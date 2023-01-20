Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России

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Руководство Европейского союза еще не решило, каким образом оно может конфисковать замороженные активы России для восстановления Украины. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

По его словам, среди политических представителей Евросоюза сегодня идет активное обсуждение юридических возможностей касательно вопроса конфискации замороженных активов. Он также добавил, что в дискуссии по этой теме есть много нюансов, поскольку это «сложный процесс», передает РИА Новости.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что передача конфискованных активов Украине несет за собой серьезные последствия, в частности финансовый кризис.

По словам депутата, многие европейские чиновники понимают риски таких решений, однако продолжают мотивировать таким образом Украину «бороться до последнего»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что ЕК предложила создать структуру для управления замороженными активами России.