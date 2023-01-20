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«Союзмультфильм» потребовал у маркетплейсов убрать из каталогов контрафактного Чебурашку

Евгений Жуков
Общество
«Союзмультфильм» потребовал у маркетплейсов убрать из каталогов контрафактного Чебурашку
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Государственная киностудия «Союзмультфильм» обратилась к популярным маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки, права на классический образ которого принадлежат киностудии. Об этом в пятницу, 20 января, рассказали в пресс-службе киностудии.

В сообщении говорится, что статус классических персонажей «Союзмультфильма», являющихся частью культурного наследия, «должен оставаться на высоком уровне», что на указанных маркетплейсах не соблюдается. Любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства.

Там также добавили, что подобный подход позволяет «избежать произвольных визуальных трактовок».

В компании также добавили, что при работе с партнерами «Союзмультфильм» «внимательно относится к контексту сотрудничества, не допуская возможных смысловых и визуальных искажений». Отмечается, что за год мониторинга представители киностудии выявили свыше шести тысяч случаев незаконного использования популярных анимационных образов по всей стране, передает ТАСС.

По состоянию на 13 января сборы семейной комедии «Чебурашка» в российском прокате превысили 3,5 миллиарда рублей.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, «Вечерней Москве» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров. Так, в картине присутствует прекрасный звездный состав (среди актеров — Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева и Полина Максимова).

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