Чайковскую утвердили на пост главного тренера сборной России по фигурному катанию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Министерство спорта России утвердило заслуженного деятеля искусств РФ Елену Чайковскую на пост главного тренера сборной по фигурному катанию. Об этом сообщила сама Чайковская в пятницу, 20 января.

— Меня уже давно назначили. Это происходит в третий раз, так что должность не новая, — цитирует тренера ТАСС.

На данный момент Елене Чайковской 83 года. Она является заслуженным тренером России и СССР, заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, а также председателем тренерского совета ФФККР. Под ее началом Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов одержали победу на Олимпийских играх 1980 года в танцах на льду.

В октябре прошлого года Чайковская вошла в жюри шоу «Ледниковый период». Она пришла на смену госпитализированному заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

До Чайковской должность главного тренера сборной занимал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Однако в ноябре прошлого года он скончался. Сама кандидатура деятеля искусств была выдвинута в начале декабря 2022 года исполнительным комитетом ФФККР.