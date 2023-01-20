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Премьера фильма о «советском Шиндлере» пройдет в Музее Победы 26 января

Александр Афонин
Город
Премьера фильма о «советском Шиндлере» пройдет в Музее Победы 26 января
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 26 января состоится премьерный показ документального фильма «Никогда больше» о советском политруке Николае Киселеве, а также круглый стол, посвященный герою картины и теме Холокоста. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 20 января.

— 26 января, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, в Музее Победы пройдет премьера документального фильма «Никогда больше» о «советском Шиндлере» Николае Киселеве, а также круглый стол, посвященный герою и теме Холокоста, — говорится в сообщении.

В рамках круглого стола участники мероприятия обсудят историю подвига Киселева, насколько знакома молодежь с темой Холокоста и многое другое. После этого гости музея смогут посетить премьерный показ. Картина расскажет о Леоне Рубине — одном из 218 евреев, которых спас Киселев.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы состоялась музыкально-поэтическая постановка «Молодогвардейцы». Спектакль, посвященный памяти участников подпольной организации «Молодая гвардия», подготовили ученики московской школы № 1103.

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