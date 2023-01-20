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Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 21 января

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 21 января
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичей предупредили об образовании гололедицы на дорогах столицы в ночь на субботу, 21 января. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 января в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что будет способствовать образованию гололедицы, — говорится в сообщении.

Сотрудники городских служб непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые работы в соответствии с погодными условиями.

Из-за высокой вероятности появления гололедицы пешеходов и автомобилистов призвали соблюдать осторожность, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого в Гидрометцентре России объявили о «желтом» уровне погодной опасности из-за сильного ветра, который сохранится в столице до субботы, 21 января.

Накануне специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в столичном регионе в ближайшие выходные завершится оттепель и резко похолодает.

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