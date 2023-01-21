Западные страны решили разделить потолки цен на российские бензин и мазут

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Представители коалиции государств, участвующих в политике потолка цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и нефтепродукты, согласились с необходимостью введения двух отдельных потолков цен на российское «черное золото» в зависимости от его категории.

Такое решение было принято Министерством финансов США в пятницу, 20 января, по итогам виртуальной встречи первого заместителя главы ведомства Адевале Адейемо с коллегами из коалиционных стран.

Заместители министров стран коалиции согласились с подходом к переработанным продуктам, согласно которому будут введены два отдельных потолка в дополнение к лимиту цен на сырую нефть, пишет ТАСС.

Одно ограничение предусмотрено для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизтопливо и бензин, а другой — для продукции, которая торгуется со скидкой по отношению к сырой нефти, такой как мазут. Об этом говорится в обнародованном заявлении Минюста США.

В конце декабря Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что нефтепродукты, которые были произведены в России, не попадут под действие потолка цен, если прошли «существенную переработку» в другом государстве.