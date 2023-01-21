CNBC: около 80 процентов работников Twitter ушли из компании после прихода Маска

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Порядка 80 процентов сотрудников американской компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, были уволены или ушли сами с тех пор, как компанию приобрел американский бизнесмен Илон Маск. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на данные внутренних записей Twitter.

По информации журналистов, число штатных сотрудников компании сократилась примерно до 1,3 тысячи. В частности, отдел, занимающийся рекомендациями по политике компании, дизайну и изменениям продукта с целью обеспечения безопасности пользователей, в настоящее время насчитывает менее 20 штатных сотрудников.

По словам инженера, который уволился из компании, такая потеря работников и сокращение штата могут затруднить обслуживание сервиса. Под руководством Маска Twitter сократил численность персонала за счет массовых увольнений, другие работники были вынуждены покинуть компанию после значительных изменений в политике компании, пишет ТАСС.

В апреле сообщалось, что Маск купил компанию Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона. Он подчеркнул, что стремится придерживаться политики полной свободы слова. Акции Twitter выросли на шесть процентов после этого.