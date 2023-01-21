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Моряков из России оштрафовали в Норвегии за камуфляжную форму с триколором

Егор Провоторов
В мире
Моряков из России оштрафовали в Норвегии за камуфляжную форму с триколором
Фото: Pixabay

В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с российским триколором. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает местная газета Dagbladet.

Журналисты отмечают, что моряки, одетые в зимнюю форму одежды, сошли на берег 12 января. Полиция начала иммиграционную проверку россиян в связи с тем, что их одежда была похожа на военную форму.

Тот факт, что экипажи предпочитают ходить по городу в камуфляжной рабочей форме, которую можно принять за военную, может «создать страх и дискомфорт», особенно для украинских беженцев, которые живут в Норвегии, заявил прокурор Киркенеса.

Уточняется, что дело было признано наказуемым в соответствии со статьей 165 местного Уголовного кодекса, касающейся неправомерного использования общественной формы. В результате российские моряки были оштрафованы на пять тысяч норвежских крон (порядка 35 тысяч рублей).

При этом, по мнению адвоката Бернта Хейберга, который не имеет непосредственного отношения к расследованию, граждан РФ нельзя было штрафовать. Специалист заявил, что полицейские «зашли слишком далеко», выписав за то, что «кажется ненаказуемым», пишет газета «Известия».

В начале ноября прокуратура Норвегии предъявила обвинение задержанному гражданину России, который использовал квадрокоптер для несанкционированной съемки.

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