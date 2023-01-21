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Французский дипломат осудил Запад за поставки оружия Украине

Егор Провоторов
В мире
Французский дипломат осудил Запад за поставки оружия Украине
Фото: Unsplash

Поставками оружия Украине западные страны усугубляют конфликт, а не способствует его разрешению. Об этом в материале для издания Le Monde в пятницу, 20 января, написал бывший госсекретарь Франции при экс-президенте Николя Саркози Пьер Лелуш.

Озвученный в начале января план американской помощи Киеву на 3 миллиарда долларов означает переход к «наступательным действиям», отметил политик. По мнению дипломата, только канцлер Германии Олаф Шольц сопротивляется влиянию США и отказывается поставлять Украине танки Leopard 2, избегая «потенциально опасного шага к эскалации с Россией».

Лелуш также указал на полное отсутствие дебатов относительно вопроса возможного дипломатического завершения конфликта. Любой носитель мнения, отличающегося от безусловной поддержки Украины, сделает человека «виновным в путинизме и предательстве», подчеркнул французский политик, слова которого приводит РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу, 20 января, заявил, что Украина получит от западных стран все, что ей необходимо из военной помощи. Ему был задан вопрос по поводу возможности поставок современных танков.

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