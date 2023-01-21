Движение поездов на участке МЦК «Хорошево — Крымская» приостановлено на сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На участке Московского центрального кольца (МЦК) от станции «Крымская» до «Хорошево» приостановлено движение поездов на сутки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 21 января.

Как уточняется, из-за этого увеличится интервал движения всех поездов на МЦК до восьми минут. При этом движения на закрытом участке будет осуществляться только в одну сторону: по часовой стрелке поезда будут следовать только до станции «Крымская», против часовой — до станции «Хорошево».

Напомним, что движение на этом участке приостановлено в связи со строительством пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Тестовская». Движение поездов в этом направлении нормализуется 22 января.

Расписание поездов на Киевском направлении МЖД будет временно изменено. Изменения в расписании продлятся с 01:00 до 17:00 22 января. Кроме того, на 16 часов будет закрыт один главный путь на участке от Киевского вокзала до Очакова. Уточняется, что это необходимо для модернизации системы управления движением поездов для запуска МЦД-4.