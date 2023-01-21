Эксперт Минздрава заявил, что большинство умерших от COVID-19 не ревакцинировались

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Большая часть умерших от коронавируса пациентов не была своевременно ревакцинирована. Об этом в субботу, 21 января, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

— Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не было своевременно ревакцинировано. У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки, — отметил он.

При этом среди тех, кто прививался менее полугода назад, летальных исходов от коронавирусной инфекции не наблюдалось, сообщает РИА Новости.

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