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Приметы и советы
Тело мужчины обнаружили в машине на Битцевском проезде
Москва, Битцевский проезд Карта всех событий
На юге столицы было обнаружено тело мужчины в иномарке. Об этом стало известно в субботу, 21 января.
Как уточняется, мужчина находился на заднем сиденье синей машины. Его голова была запрокинута, глаза открыты, на сигналы он не реагировал. Машина с телом находилась на парковке в районе дома № 7 в Битцевском проезде.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает 360tv.ru.
Накануне на юго-востоке столицы в квартире одного из домов нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями. В совершении убийства подозревается муж погибшей. Его задержали.
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Приметы и советы
Проще, чем кажется