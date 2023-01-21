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Строящееся здание загорелось у Ленинградского проспекта

Араз Салехов
Происшествия
Строящееся здание загорелось у Ленинградского проспекта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Ямское Поле Карта всех событий

Строящееся здание горит у Ленинградского проспекта в районе улицы Ямского Поля. Об этом стало известно в субботу, 21 января.

Как уточняет Telegram-канал «Москва 24», пожар происходит на одном из этажей строящегося здания.

Кроме того, на севере столицы в квартире жилого дома произошло возгорание. По данным МЧС, пожар произошел в квартире дома № 18 в 3-м Новомихалковском проезде.

Накануне специалисты ликвидировали пожар в квартире жилого дома в Бескудниковском районе, который возник из-за загоревшегося холодильника.

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