Изображения российских самолетов украсят станцию «Пыхтино» Солнцевской линии метро

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Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

Специалисты начнут монтаж алюминиевых панелей с изображением отечественных летательных аппаратов на путевой стене станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро. Об этом в субботу, 21 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Пройдя вдоль путевой стены станции «Пыхтино», пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения — от винтового АНТ-3 до современного Ту-214, — сказал он.

Заммэра подчеркнул, что дизайн станции «Пыхтино» посвящен истории авиации, так как рядом с ней расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что специалисты завершили оформление архитектурного потолка станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По его словам, площадь декоративных конструкций составит 115 квадратных метров. При оформлении станции будут использоваться металлические «чешуйки», которые позволят сформировать уникальную волнистую поверхность.