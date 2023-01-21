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В России выявили 6014 новых случаев коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 6014 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 21 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 43 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 834 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России выявили 6014 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4586 пациентов, отмечается на портале.

В начале января в России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «кракен». Что это за разновидность, чем он опасен, как от него защититься — в материале «Вечерней Москвы». Так, врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что в скором времени «кракен» со стопроцентной вероятностью распространится по всей стране.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что большая часть умерших от коронавируса пациентов не была своевременно ревакцинирована. При этом среди тех, кто прививался менее полугода назад, летальных исходов от коронавирусной инфекции не наблюдалось, подытожил эксперт.

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