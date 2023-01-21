Сбербанк установил первые банкоматы в Крыму

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На Крымском полуострове появились первые банкоматы Сбербанка. Об этом в субботу, 21 января, сообщила пресс-служба кредитной организации.

— На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: Севастополь, площадь Нахимова, дом 1; Симферополь, улица Пушкина, 10; Ялта, Киевская, 6; село Оползневое, улица Генерала Острякова, 9, — говорится на сайте финансовой организации.

18 января Сбербанк сообщил, что запускает работу в Крыму. В пресс-службе Сбера уточнили, что к настоящему моменту банк уже сформировал команду для работы на полуострове. Кроме того, в Крыму уже установили первые банкоматы. В течение 2023 года на всем полуострове планируется запустить работу сети устройств самообслуживания.

До этого первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев анонсировал запуск SberPay NFC для смартфонов с операционной системой Android.

В декабре 2022 года Сбербанк отключил возможность совершать переводы в сторонние банки через банкоматы. Услуга не пользовалась спросом, объяснили это решение в пресс-службе банка.