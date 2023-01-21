Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД РФ предупредил о последствиях притеснения RT во Франции

Араз Салехов
В мире
МИД РФ предупредил о последствиях притеснения RT во Франции
Фото: МИД РФ

Российские власти дадут ответ на блокировку счетов телеканала RT France во Франции. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в Министерстве иностранных дел России (МИД РФ).

— Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов, — добавили дипломаты.

В частности, планируются ответные меры в отношении французских СМИ в России, сообщает РИА Новости.

В декабре 2022 года учредитель RT — автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, в отношении которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер.

Накануне посольство РФ в Вашингтоне назвало планы передачи российских активов Украине дискредитацией США. Такие меры могут только дискредитировать США как «оплот» свободного предпринимательства. Таким образом страна сама подрывает доверие в своей и международной финансовой системе.

Поводом к этому высказыванию стало заявление главы рабочей группы Минюста США по применению антироссийских санкций Эндрю Адамса о том, что американские власти планируют начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины.

Франция контрсанкции МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте