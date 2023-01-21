МИД РФ предупредил о последствиях притеснения RT во Франции

Фото: МИД РФ

Российские власти дадут ответ на блокировку счетов телеканала RT France во Франции. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в Министерстве иностранных дел России (МИД РФ).

— Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов, — добавили дипломаты.

В частности, планируются ответные меры в отношении французских СМИ в России, сообщает РИА Новости.

В декабре 2022 года учредитель RT — автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, в отношении которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер.

Накануне посольство РФ в Вашингтоне назвало планы передачи российских активов Украине дискредитацией США. Такие меры могут только дискредитировать США как «оплот» свободного предпринимательства. Таким образом страна сама подрывает доверие в своей и международной финансовой системе.

Поводом к этому высказыванию стало заявление главы рабочей группы Минюста США по применению антироссийских санкций Эндрю Адамса о том, что американские власти планируют начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины.