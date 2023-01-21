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МИД России обвинил Борреля в лицемерии из-за критики заявления Лаврова

Евгений Жуков
В мире
МИД России обвинил Борреля в лицемерии из-за критики заявления Лаврова
Фото: МИД РФ

Критика главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова выглядит лицемерно. Об этом в субботу, 21 января, заявили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что высказывание Борреля звучит неуместно, особенно на фоне его «расистских заявлений», в которых тот разделяет мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли».

Таким образом, в очередной раз было зафиксировано, «как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Именно русский народ более 80 лет назад встал на защиту человечества от «чумы фашизма, человеконенавистничества, нацизма и агрессивного империалистического милитаризма», не деля его на национальности, говорится на сайте МИД.

До этого Боррель подверг критике обвинения Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса». Глава МИД провел пресс-конференцию, на которой оценил деятельность США в отношении России.

По мнению министра, Белый дом создает коалицию для противостояния с Москвой, что сравнимо с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера.

Сергей Лавров Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Россия МИД РФ
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