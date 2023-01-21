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«Русские слабы»: в США заявили о крупной ошибке по Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Русские слабы»: в США заявили о крупной ошибке по Украине
Фото: shutterstock

Бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Белый дом сильно просчитался в решении поддержать Украину в конфликте с Россией.

— Вашингтону настолько понравилась идея, что русские якобы слабы и некомпетентны, что они решили вмешаться и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие, — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Специалист добавил, что действующее руководство США посчитало Вооруженные силы России некомпетентными и неспособными победить ВСУ при условии поставок вооружений от стран Североатлантического альянса.

Помимо этого, эксперт отметил, что сведения представителей американского истеблишмента о плохом состоянии армии России не подтвердились.

В то же время ВСУ истощили свои военные возможности, а Россия, по мнению Макгрегора, напротив, именно сейчас достигла их пика.

До этого Макгрегор назвал вмешательство американских сил в украинский кризис безумием. Эксперт считает, что власти США не готовы признать, что их план по истощению России с помощью конфликта не имеет существенного эффекта.

Украина Россия США
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