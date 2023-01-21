Названа минимальная стоимость ремонта «однушки» в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта «однушки» в Москве в этом году.

По оценкам специалистов, на ремонт такой квартиры в новом доме в среднем уходит 1,5–1,8 миллиона рублей. Консультант по ремонту Андрей Хирсанов уточнил, что на сегодняшний день цена за черновые работы, которые включают в себя подготовку поверхностей потолка, пола и стен к дальнейшим чистовым работам и проведение инженерных коммуникаций, вместе с материалами составляет 7-11 тысяч рублей на «квадрат».

Затраты на материалы для чистовой отделки квартиры площадью в 40 квадратных метров составят порядка 250 тысяч рублей. Среди таких стройматериалов перечислены штукатурка, грунтовка, шпатлевка, клей, обои и другие расходники.

Само же выполнение работ по отделке, по данным профильных специалистов, обойдется примерно в 450 тысяч рублей. Так, около 200 рублей за квадратный метр будут стоить услуги маляров, а за работу плиточника придется заплатить почти тысячу.

В среднем стоимость ремонта одного «квадрата» оценивается примерно в пять тысяч рублей. В свою очередь на минимальный набор сантехники придется потратить около 110 тысяч рублей, а установка будет стоить примерно 20 тысяч.

Стоимость мебели для однокомнатной квартиры оценивают примерно в 700 тысяч рублей. Также эксперты подсчитали, что минимальный набор бытовой техники обойдется в 50–100 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Риелтор Олег Бендриков заявил «Вечерней Москве», что спрос на жилье в Москве упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной.

Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас.