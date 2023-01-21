Телеканал RT France объявил о закрытии
Главный редактор RT France Ксения Федорова объявила о прекращении работы телеканала в связи с блокировкой счетов во Франции.
— Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции, — написала Федорова в Twitter.
Как отмечается в пресс-релизе канала, закрытие RT France является первым шагом, после которого «следующей мишенью станут другие СМИ».
До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва даст четкий ответ на блокировку счетов телеканала RT France во Франции.
В декабре 2022 года учредитель RT — автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», — медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и ВГТРК попали в списки организаций, в отношении которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных антироссийских мер.