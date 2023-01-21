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Телеканал RT France объявил о закрытии

Евгений Жуков
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Телеканал RT France объявил о закрытии
Фото: Benoit Prieur / CC0

Главный редактор RT France Ксения Федорова объявила о прекращении работы телеканала в связи с блокировкой счетов во Франции.

— Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции, — написала Федорова в Twitter.

Как отмечается в пресс-релизе канала, закрытие RT France является первым шагом, после которого «следующей мишенью станут другие СМИ».

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва даст четкий ответ на блокировку счетов телеканала RT France во Франции.

В декабре 2022 года учредитель RT — автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», — медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и ВГТРК попали в списки организаций, в отношении которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных антироссийских мер.

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