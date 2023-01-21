В Раде анонсировали «резонансные выводы» после аудита закупок для ВСУ

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Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку в отношении Минобороны после сообщений о закупке продуктов питания для военнослужащих в несколько раз дороже, чем в магазинах Киева. Об этом в субботу, 21 января, сообщила замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее данным, подобная ситуация с наценками касается не только продуктов питания. Помимо аудиторов, данным вопросом также заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Безуглая отметила, что после разбирательств стоит ждать «резонансных выводов». До этого украинские СМИ опубликовали результаты журналистского расследования, в которых говорится, что министерство обороны страны закупает продукты для армии по ценам вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах столицы.

В опубликованном материале идет речь о соглашении, заключенном оборонным ведомством на услуги организации питания воинских частей, дислоцированных в Киевской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях в 2023 году. Сумма сделки составляет более 13 миллиардов гривен, передает ТАСС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны и государства — члены Североатлантического альянса подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги Украине, однако их раздражает факт серьезной коррупции на территории украинского государства.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что расходы государственного бюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более 1 триллиона гривен.