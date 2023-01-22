Власти ДНР рассчитывают, что регион перестанет быть дотационным через 10 лет

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Власти Донецкой народной республики (ДНР) рассчитывают, что примерно через 10 лет регион перестанет быть дотационным и выйдет на самоокупаемость бюджета, рассказал глава правительства региона Виталий Хоценко в субботу, 21 января.

По его словам, в кабинете министров ДНР поставлена задача до 1 марта сформировать проект госпрограммы социально-экономического развития региона. Ее фокус должен быть направлен на благополучие населения и восстановление экономики.

— Мы будем базовый сценарий закладывать, что условно лет за 10 мы должны стать самоокупаемым бюджетом, — заявил Хоценко в эфире телеканала РБК.

Глава правительства ДНР уточнил, что у региона высокий промышленный потенциал, поскольку сейчас работают шахты, машиностроительные и металлургические предприятия. При этом в настоящий момент требуется техническое переоснащение заводов, на которых на протяжении девяти лет не приобреталось новое оборудование.

Сейчас уже металлургическая продукция из ДНР поставляется в другие регионы России. Также она используется на стройках на новых территориях. Кроме того, налажен экспорт в Белоруссию, Турцию и несколько других стран. Основные дотации из федерального центра идут на восстановление освобожденных городов, заметил Хоценко.

В среду, 18 января, стало известно, что Министерство юстиции России предложило до 1 января 2026 года ввести мораторий на взыскание задолженностей перед банками и микрофинансовыми организациями для жителей новых регионов РФ.