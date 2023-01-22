Собчак рассказала о российских звездах, которые посетили концерт Бейонсе в Дубае

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Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в субботу, 21 января, рассказала об отечественных знаменитостях, которые побывали на концерте американской певицы Бейонсе в Дубае.

На днях в Дубае состоялось открытие роскошного отеля Atlantis The Royal Hote. Светские мероприятия по этому случаю длились на протяжении нескольких дней. Российский певец Филипп Киркоров и телеведущий Иван Ургант были на вечеринке в минувшую пятницу, 20 января.

Накануне главной кульминацией многодневного праздника стал концерт поп-дивы Бейонсе, которая, по слухам, заработала за это выступление 24 миллиона долларов. Из российских знаменитостей на этот концерт пригласили модель Викторию Лопыреву, блогера Иду Галич и светскую львицу Евгению Милову.

Собчак на своем канале в Telegram подчеркнула, что ей непонятно, каким именно образом происходил выбор приглашенных звезд.

В декабре Собчак поделилась, что ее раздражает тот факт, что в Израиле слишком много выходных. У нее появилось ощущение, что в этой стране выходных и праздничных дней куда больше, чем рабочих.