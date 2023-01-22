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Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным из-за низкой явки граждан. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на государственное управление статистики.

По предварительным данным, в голосовании, которое прошло накануне, приняло участие только 27 процентов граждан.

— Для того чтобы результаты референдума были признаны действительными, необходимо участие более половины граждан, имеющих право голоса, то есть 2,2 миллиона жителей республики. Таким образом, результаты данного референдума будут считаться недействительными, — говорится в сообщении.

Согласно неофициальным данным, порядка 97 процентов словаков, принявших участие в референдуме, проголосовали за изменение Конституции. Официальные же данные будут обнародованы 22 января.

Референдум прошел по инициативе оппозиционной партии Словакии «Курс — социальная демократия». На голосовании граждане решают вопрос о внесении изменений в Конституцию. Главной поправкой документа является возможность досрочного прекращения полномочий парламента.

В конце декабря прошлого года уполномоченный по вопросам экономики в парламентской фракции Австрийской партии свободы Эрвин Ангегер призвал Вену организовать референдум по вопросу поддержки населением санкций в отношении России. По его словам, ситуацию может усугубить потолок цен на нефть.