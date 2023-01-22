Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным

Александр Афонин
В мире
Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным
Фото: Pixabay

Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным из-за низкой явки граждан. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на государственное управление статистики.

По предварительным данным, в голосовании, которое прошло накануне, приняло участие только 27 процентов граждан.

— Для того чтобы результаты референдума были признаны действительными, необходимо участие более половины граждан, имеющих право голоса, то есть 2,2 миллиона жителей республики. Таким образом, результаты данного референдума будут считаться недействительными, — говорится в сообщении.

Согласно неофициальным данным, порядка 97 процентов словаков, принявших участие в референдуме, проголосовали за изменение Конституции. Официальные же данные будут обнародованы 22 января.

Референдум прошел по инициативе оппозиционной партии Словакии «Курс — социальная демократия». На голосовании граждане решают вопрос о внесении изменений в Конституцию. Главной поправкой документа является возможность досрочного прекращения полномочий парламента.

В конце декабря прошлого года уполномоченный по вопросам экономики в парламентской фракции Австрийской партии свободы Эрвин Ангегер призвал Вену организовать референдум по вопросу поддержки населением санкций в отношении России. По его словам, ситуацию может усугубить потолок цен на нефть.

Конституция Словакия Референдумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте