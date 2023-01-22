В России выявили 5729 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 579 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в воскресенье, 22 января,

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 427 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 49 процентов ниже, чем днем ранее.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 4021 пациент, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что пандемия коронавируса в мире закончится не раньше, чем через один–два года, в настоящее время происходит процесс адаптации вируса. Специалист подчеркнул, что новые линии инфекции могут появиться, если у человека сильно ослаблен иммунитет.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста, к каким последствиям может привести микст-инфекция и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины. По словам врача-иммунолога Елены Мескиной, инфекционные недуги делятся на смешанные варианты и на моноинфекции.