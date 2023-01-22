Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России выявили 5729 новых случаев коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5729 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 579 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в воскресенье, 22 января,

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 427 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 49 процентов ниже, чем днем ранее.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 4021 пациент, отмечается на портале.

В России выявили 5729 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что пандемия коронавируса в мире закончится не раньше, чем через один–два года, в настоящее время происходит процесс адаптации вируса. Специалист подчеркнул, что новые линии инфекции могут появиться, если у человека сильно ослаблен иммунитет.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста, к каким последствиям может привести микст-инфекция и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины. По словам врача-иммунолога Елены Мескиной, инфекционные недуги делятся на смешанные варианты и на моноинфекции.

Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте