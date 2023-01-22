Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Конгрессвумен раскритиковала призывы передать танки Украине

Александр Афонин
В мире
Конгрессвумен раскритиковала призывы передать танки Украине
Фото: shutterstock

Сенатор-республиканец Марджори Тейлор Грин в воскресенье, 22 января, раскритиковала своего однопартийца Линдси Грэма за призыв к скорейшей передаче танков Abrams украинским вооруженным силам. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

— Почему мы не отправляем танки к нашей южной границе, где страна подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах фентанилом. Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому, — написала она.

До этого американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган сообщил, что поставки танков Украине вызвали споры между США и Германией. По его словам, на встрече главы Пентагона с немецким министром обороны каждая из сторон назвала аргументы, почему именно оппонент должен первым предоставить свою технику украинской армии.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «ВМ», какое оружие планируют поставить Украине в ближайшее время, насколько оно опасно и чем ответит Россия. Специалист отметил, что боезапас украинской армии сейчас на грани истощения.

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте