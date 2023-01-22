«Штаты кинут старуху Европу»: Медведев высказался об итогах встречи НАТО в Рамштайне

Фото: Администрация президента РФ

Если конфликт на Украине окажется затяжным и поспособствует созданию антиамериканского альянса, то США «кинут» ЕС. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно, — сказал политик.

Также встреча членов НАТО на авиабазе «Рамштайн» позволила понять, что оружия у них еще достаточно, добавил он. Из этого следует вывод, что России придется нелегко, ее могут попытаться уничтожить, написал Медведев в Telegram-канале.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что по итогам встречи на авиабазе «Рамштайн» участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок танков Leopard на Украину.

Аналогичная ситуация произошла во время встречи министра обороны США Ллойда Остина с Борисом Писториусом. По информации телеканала СNN, «несмотря на кампанию по оказанию давления, вопрос поставок танков остается нерешенным».