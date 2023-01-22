Стало известно о переходе элитных бойцов ВСУ на сторону России

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Двое военнослужащих, которые проходили службу в элитной части ВСУ, перешли на сторону России. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Запорожской области.

— Двое украинских военнослужащих сегодня перешли на нашу сторону на запорожском направлении, — говорится в сообщении.

Перешедшие на сторону России украинские бойцы уже начали делиться с силовиками важной информацией, передает ТАСС.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали переброску бронетехники западного производства в район населенного пункта Сватово.

Военный эксперт Виктор Литовкин сообщил «Вечерней Москве», что ВСУ стягивают технику на Сватовское направление, чтобы не пропустить российские войска к Краматорску. Он пояснил, что Украина и США осознают, что взятие Россией Соледара, Артемовска и Северска откроет дорогу армии на Краматорск.

5 января командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск заявил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Сватовском направлении.