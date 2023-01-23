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Украинские военные размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил журналист британского телеканала Sky News Алекс Росси.

— Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров, — рассказал он, продемонстрировав кадры размещенных в жилых дворах танков ВСУ.

Корреспондент проинформировал, что, согласно информации украинской армии, ВС России в данный момент находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.

Большинство солдат ВСУ с Западной Украины погибает на фронте. По оценкам главы администрации поселка Новый Ярычев во Львовской области Петра Соколовского, почти 600 местных жителей участвуют в боевых действиях. Большинство из них, отметил он, впоследствии погибают.

20 января издание Der Spiegel сообщило, что Федеральная разведывательная служба ФРГ представила депутатам бундестага доклад о ситуации на Украине. В документе специалисты приводят сведения о крупных потерях ВСУ в районе Артемовска.