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Sky: ВСУ прячут танки и бронетранспортеры в жилых домах Артемовска

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Sky: ВСУ прячут танки и бронетранспортеры в жилых домах Артемовска
Фото: depositphotos

Украинские военные размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил журналист британского телеканала Sky News Алекс Росси.

— Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров, — рассказал он, продемонстрировав кадры размещенных в жилых дворах танков ВСУ.

Корреспондент проинформировал, что, согласно информации украинской армии, ВС России в данный момент находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.

Большинство солдат ВСУ с Западной Украины погибает на фронте. По оценкам главы администрации поселка Новый Ярычев во Львовской области Петра Соколовского, почти 600 местных жителей участвуют в боевых действиях. Большинство из них, отметил он, впоследствии погибают.

20 января издание Der Spiegel сообщило, что Федеральная разведывательная служба ФРГ представила депутатам бундестага доклад о ситуации на Украине. В документе специалисты приводят сведения о крупных потерях ВСУ в районе Артемовска.

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