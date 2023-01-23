Вильфанд рассказал о комфортной погоде в Москве на этой неделе

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Мягкая и комфортная погода ожидается в столице в течение рабочей недели. Температура минус 1-3 градуса прогнозируется в первой половине недели, потепление до 0 градусов будет в конце недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В Москве погодой в течение рабочей недели будет дирижировать антициклон, поэтому ее можно назвать мягкой и комфортной. В первой половине недели днем прогнозируются минус 1-3 градуса, к концу недели температура будет приближаться к 0 градусам, — рассказал он.

Синоптик добавил, что наиболее холодная ночь ожидается во вторник, 24 января, — 6-8 градусов мороза, а в пониженных местах по области температура может опускаться до минус 15 градусов.

По словам Вильфанда, гололедица начнет ослабевать в Москве со вторника, сообщает ТАСС.

К концу января погода в Москве снова обретет зимние черты, снежный покров в городе будет достигать 34 сантиметров. Об этом 22 января сообщили в центре погоды «Фобос». Заключительная неделя января в регионе ознаменуется мягкими морозцами.