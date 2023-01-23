Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ при наступлении на Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям ВСУ в зоне специальной операции в Запорожской области.

Российские подразделения продолжают вести наступательные действия на Запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по украинским укреплениям, скоплениям живой силы и колоннам техники.

При выполнении огневых задач военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель была уничтожена.

— У нас много задач: поддержка пехоты, поражение опорных пунктов, артиллерийских минометных батарей. То есть целей много, работаем много. В основном работаем по опорным пунктам. Они залегли, чтобы пехота могла выдвинуться и занять эти опорные пункты без огня противника, — сообщил командир гаубичной батареи с позывным Патриот.

Также он рассказал, что с украинской стороны прибыли резервы и российские военные стараются их уничтожать, передает РИА Новости.

Украинская армия отступила из села Каменское, в настоящее время это серая зона. Об этом 23 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.