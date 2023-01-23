Синоптики сообщили о погоде в Москве 23 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 23 января, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–12 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 98 процентов, передает портал «Метеоновости».

Мягкая и комфортная погода ожидается в столице в течение рабочей недели. Температура минус 1-3 градуса прогнозируется в первой половине недели, потепление до 0 градусов будет в конце недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он добавил, что наиболее холодная ночь ожидается во вторник, 24 января, — 6-8 градусов мороза, а в пониженных местах по области температура может опускаться до минус 15 градусов.

К концу января погода в Москве снова обретет зимние черты, снежный покров в городе будет достигать 34 сантиметров. Об этом 22 января сообщили в центре погоды «Фобос». Заключительная неделя января в регионе ознаменуется мягкими морозцами.