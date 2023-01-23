В ЛНР заявили о гибели маленького ребенка из-за обстрела Кременной со стороны ВСУ

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В результате обстрела города Кременная со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшего накануне, погибла полуторагодовалая девочка, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник, 23 января.

— В результате обстрелов вооруженными формированиями Украины Спортивной улицы и улицы Куйбышева в Кременной 21 января 2023 года получили ранения мужчины 1958 и 1959 годов рождения, женщины 1981 и 1999 годов рождения. Ранение, не совместимое с жизнью, получил ребенок, девочка, (родившаяся — прим. «ВМ») 27 марта 2021 года, — сказал он.

Марочко добавил, что украинские военные в районе Кременной активно подавляют все виды связи. Из-за этого сообщить о пострадавших удалось «только сейчас», передает ТАСС.

Накануне Марочко сообщил, что ВСУ начали переброску бронетехники западного производства в район населенного пункта Сватово.

Военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя событие в беседе с «ВМ», рассказал, что Киев стягивает бронетехнику на Сватовское направление, чтобы не пропустить российскую армию к Краматорску. Он пояснил, что Украина и США осознают, что взятие Россией Соледара, Артемовска и Северска откроет дорогу войскам на Краматорск.